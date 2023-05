Taylor Swift brengt nieuwe versie uit van haar album Speak now

Taylor Swift brengt een nieuwe versie uit van haar derde studioalbum Speak now uit 2010. Tijdens een concert in Nashville kondigde de zangeres het nieuws vrijdagavond ten overstaan van een zaal vol fans aan, schrijft Variety .

Enkele minuten na de aankondiging in Nashville verscheen ook een aankondiging op de sociale media-accounts van Swift. ‘Het vervult me met zoveel trots en vreugde om aan te kondigen dat mijn versie van Speak now op 7 juli uitkomt’, schreef ze, verwijzend naar een datum die voorkomt in het liedje Last kiss van de plaat.

De 33-jarige zangeres meldt verder dat ze het album schreef toen ze 18 en 20 jaar oud was. ‘De liedjes die in deze tijd in mijn leven kwamen, werden gekenmerkt door hun brute eerlijkheid, ongefilterde dagboekbekentenissen en wilde weemoed. Ik hou van dit album omdat het een verhaal vertelt over opgroeien, fladderen, vliegen en crashen... en overleven om erover te praten.’

Op de nieuwe versie van het album komen ook zes niet eerder uitgebrachte nummers te staan die de zangeres naar eigen zeggen ‘uit de kluis’ heeft gevist. Speak now is na Fearless en Red het derde album dat de zangeres onder de noemer Taylor’s Version opnieuw opneemt en uitbrengt. De nieuwe opname is al te bestellen in de voorverkoop.

