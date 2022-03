Taylor Hawkins (50), drummer Foo Fighters, overleden in Colombia

Taylor Hawkins, drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, is vrijdagavond op 50-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft de band bekend gemaakt via Twitter. Waaraan Hawkins is overleden, is niet medegedeeld.

Volgens de Colombiaanse tv-zender Caracol is Hawkins overleden in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Daar zou de band vrijdagavond optreden. Zondag stond een show in de Braziliaanse stad São Paulo gepland.

,,De Foo Fighters familie is kapot van het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins”, schreef de band op Twitter. ,,Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zullen voor altijd bij ons blijven. Onze harten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, en we vragen u dat hun privacy met het grootste respect wordt behandeld in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd.”

Taylor Hawkins brak midden jaren 90 door toen hij in de band van Alanis Morissette speelde tijdens haar ‘Jagged Little Pill’-albumtour. In 1997 sloot de drummer zich aan bij de Foo Fighters, de band van voorman Dave Grohl.