Tattoo Disasters: Spelfouten, vlekken en obscure plaatjes

Vlekken, spelfouten, lichte lijnen en obscure tatoeages. Ze komen allemaal voorbij in Eerste Hulp bij Tattoo Disasters , het nieuwe programma van Bella Hay en Dennis Weening. ,,We kregen duizenden aanmeldingen.’’

Dennis Weening is 21 jaar als hij met twee kameraden een tattooshop binnenstapt. Als teken van vriendschap willen ze alle drie een sterretje laten zetten, ieder op een eigen plek. Weening kiest voor de arm. Wanneer de tatoeëerder even bezig is, gaat het mis.

,,Het was de bedoeling dat hij die ster zou inkleuren met zwart en blauw, om en om in een vakje. Maar hij was zo aan het praten dat hij niet goed oplette en het verkeerde vakje inkleurde. Kwam hij dus niet meer uit. En hij kon ook niet meer terug. Toen heeft hij die ster maar helemaal zwart ingekleurd’’, kijkt Weening twee decennia later terug. ,,In onze familie had niemand een tattoo. Kwam ik ook nog eens met een volledig zwarte ster thuis. Dat was helemaal niet de bedoeling.’’

Tattoomislukkingen, het is het thema van Eerste hulp bij Tattoo Disasters, dat Weening samen met Bella Hay presenteert op Spike. De misser bij de Hagenaar valt, met alle respect, in het niet bij de gevallen die in het programma voorbij trekken. ,,Na de promo kregen we duizenden aanmeldingen’’, zegt Bella Hay, net als Weening trotse bezitter van een flink aantal tattoos. ,,Vijftien.’’ Hay liet haar eerste tatoeage – een ankertje op haar hand – zetten op een feest in Amsterdam. Vader Barry, leadzanger van de Golden Earring, en moeder Sandra zijn ook tattooliefhebbers. ,,Mijn vader is een goede vriend van Henk Schiffmacher. Ik kwam als kind al in tattooshops. Geen tatoeage was eigenlijk geen optie’’, zegt Bella.

In Eerste hulp bij Tattoo Disasters luistert ze belangstellend naar de verhalen van de slachtoffers. Zoals Manolito die ooit een naam in het Chinees op zijn arm liet tatoeëren. Navraag bij een Chinees restaurant leerde dat er heel iets anders stond dan de bedoeling was. In het programma bieden tattoospecialisten Robert Aalbers, Kristel Met en Hans Pasztjerik uitkomst. Zij ‘coveren’ de mislukte tattoo: laten die als het waren verdwijnen in een nieuwe. ,,Weglaseren kan ook. Maar dat kost veel geld, duurt heel erg lang en is pijnlijk’’, zegt Weening.

De verhalen lopen uiteen: van lachwekkend tot ongelooflijk. Van spelfouten en vlekken tot lichte lijnen en obscure plaatjes. ,,Geen goede kleuren, scheve tatoeages, trillerige lijnen, soms is de helft niet zichtbaar’’, vertelt Hay. Sommige slachtoffers waren zelf aangeschoten, anderen zaten bij een tatoeëerder die te veel op had of stoned was. ,,Veel mensen kiezen ervoor om lekker goedkoop een tatoeage bij iemand thuis te laten zetten. Dat scheelt veel geld, maar ze komen ook van een koude kermis thuis’’, zegt Weening. Hay: ,,Thuistatoeëerders kunnen vaak best aardig tekenen, maar dat betekent niet dat ze ook goed kunnen tatoeëren. Het is een andere tak van sport. Je moet precies wetten hoe diep je die naald in iemands huid steekt. Voorbeeld: als je dat te diep doet, wordt het vlekkerig.’’ Hun advies? Weening: ,,Doe research. Je kunt je tegenwoordig op zoveel manieren laten informeren.’’

Eerste Hulp bij Tattoo Disasters is vanaf vanavond elke maandag om 21.30 uur te zien op Spike.