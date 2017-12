Tatoeage voor Serious Request-dj Sander Hoogendoorn

Aan het tatoeëren in het Glazen Huis in Apeldoorn ging een heuse verkiezing vooraf. Zijn collega's Domien Verschuuren en Angelique Houtveen ontwierpen elk een tattoo, waarna de luisteraars zaterdag mochten stemmen op beide ontwerpen. Het design met de hoogste opbrengst was van Angelique. Het is een auto in het woord Vroemmmm met de hashtag #SR17.