Tatjana slaat terug met 33yearchallenge: ‘Wees blij dat je ouder mag worden’

Op aandringen van haar fans, die massaal concluderen dat ze ‘nog altijd hot’ is, komt Simic via haar instagramaccount ook nog met een zwembadfoto en een ‘kuuuuus vanaf Big Island Hawaï’ op de proppen, die inmiddels ruim 2.000 likes telt.



Over of de socialite fan is van een prikje van de plastisch chirurg liet Tatjana zich nooit uit. Al in 2015 maakte ze, na kritiek op haar uiterlijk na een tv-optreden in Pauw, duidelijk dat ze niet tegen de tijd vecht. Zo reageerde ze: ,,Ik ben in de overgang. Dat is geen geheim. Ik ben zwaarder dan normaal. Boller dan ooit. Maar mijn borsten zijn ook mooier dan ooit.’'