Tanzania blij met komst koningin Máxima

Máxima was in 2010 en 2013 ook al in het Oost-Afrikaanse land. “In die tijd is veel vooruitgang gemaakt, maar de laatste jaren is het afgevlakt”, aldus de koningin. Er was dus enige aanmoediging nodig. “De koningin heeft ons gewezen op verbeterpunten. Zo zijn de financiële diensten veel te duur. Daardoor gebruiken mensen ze niet”, beaamde de gouverneur van de Centrale Bank, Florens Luoga die Máxima in haar rol als VN-pleitbezorger aan het begin van de middag ontmoette. “We kunnen aan de slag, nee, we moeten aan het werk.” Dat maken de door de koningin vaak geciteerde cijfers van de Wereldbank ook duidelijk: iets meer dan de helft van de Tanzaniaanse bevolking heeft maar toegang tot financiële diensten. Dat is een enorme groei sinds 2010 - toen was het 17 procent - maar blijft achter bij buurlanden als Rwanda en Kenia.