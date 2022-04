Tangarine en Marcel de Groot spelen Rot-covers voor radiohommage

Marcel de Groot zingt een cover van de klassieker Rocker in Holland . In de speciale uitzending van het programma Volgspot , gepresenteerd door dj Astrid de Jong, praten collega’s en vrienden over Rot en voeren zij werk van hem uit. Rot zou oorspronkelijk zondag een groot concert geven in Luxor. De zanger heeft kanker en maakte begin april bekend dat hij al zijn optredens moest annuleren, omdat hij nog maar een paar weken te leven heeft.

De zanger en tekstschrijver is op de hoogte van de hommage-uitzending. In de uitzending is onder anderen zangeres Marjolein Meijers te gast, met wie Jan Rot jarenlang het duo An & Jan vormde. Daarnaast zal Bill van Dijk zingen, met wie Rot in de musical De Palingvissers stond. Een speciale gast is Henkjan Smits, die in het begin van de carrière van Rot optrad als zijn ‘plugger’.