Talpa wil niet reageren op misstanden in vakantieparken Peter Gillis

met foto's Prins William gaat ‘undercover’ en verkoopt daklozen­krant op straat in Londen

De Britse prins William (39) is gisteren onaangekondigd en nauwelijks herkenbaar de straat op gegaan in Londen om de lokale versie van de straatkrant te verkopen en geld op te halen voor daklozen. Voorbijgangers wisten niet wat ze zagen toen de prins, gehuld in de bekende rode outfit van de verkopers, hen een exemplaar van Big issue aanbood.

9 juni