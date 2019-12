Talpa start op 1 januari met nieuw weer op tv, radio en online

Ex R. Kelly distanti­eert zich van tweede seizoen docuserie

5:06 De ex-vrouw van R. Kelly heeft niet meegewerkt aan het tweede deel van de docureeks over haar voormalig echtgenoot. Drea Kelly is daarom woedend dat ze wel te zien is in een trailer voor Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning die woensdag uitkwam.