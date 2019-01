Talpa oefent met Veronica Inside Kids

De presentator plugde het idee bij Talpa-baas John de Mol en zondag wordt er in de studio een pilot opgenomen. Niet met zijn vaste sidekicks René van der Gijp en Johan Derksen, maar met kinderen. ,,Dus eigenlijk hetzelfde format, aan dezelfde tafel, maar dan met kinderen tussen de negen en twaalf a dertien jaar. Maar wel een kortere versie. En misschien herkenbare dingen die wij ook in onze programma laten terug keren. Een Joseph Blatter die valt, of korte stukjes van René of Johan. De bedoeling is dat ik het eerst zelf ga presenteren tijdens die pilots, want je moet natuurlijk wel de juiste voorzetjes gaan geven. Maar ik heb eigenlijk al een mannetje in mijn hoofd die het ook zou kunnen presenteren. Dat gaan we zondag ook uittesten.”