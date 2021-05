Talpa lanceert talentenjacht met virtuele sterren

In Avastars worden grote talenten op het gebied van zang en dans, samengevoegd tot duo’s. Met behulp van programmeurs en stylisten creëert elk duo een eigen avastar. Ze mogen een mens zijn, maar ook een dier. Van gender, lichaamsvorm en haar- en huidskleur, tot kledingstijl en make-up: de duo’s mogen het helemaal zelf bepalen.



Het zangtalent is verantwoordelijk voor de aansturing van de mimiek en de stem van de avastar. De danser draagt een speciaal pak waarmee alle bewegingen van het lichaam en hoofd aangestuurd worden. ‘Wat we zien, is een avastar die levensecht zingt én danst, maar die pas echt tot leven komt wanneer beide disciplines elkaar perfect aanvullen tijdens de LIVE optredens’, aldus Talpa.



Wanneer het programma precies te zien is, is nog niet bekend. Wel meldt Talpa dat Avastars begin volgend jaar te zien zal zijn.