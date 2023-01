Talpa geeft ijssculpturenshow IJsmeesters tweede seizoen

Peter Lusse (Eddie) vindt titelsong Vrienden Voor Het Leven een zei­klied

Peter Lusse, in Nederland beroemd geworden door de rol van Eddie in de sitcom Vrienden Voor Het Leven, noemt de titelsong van de show waarin hij zijn doorbraak beleefde “een zeiklied”. Dat zei de 63-jarige acteur zaterdagavond laat in gesprek met Renze Klamer, in diens talkshow.

