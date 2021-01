Talpa-directeur Römer over rel rond knikkershow: ‘We hebben niet amoreel gehandeld’

Ex-man haalt flink uit naar Kelly Clarkson na beschuldi­ging van miljoenen­frau­de

28 januari Brandon Blackstock, de man van wie Kelly Clarkson in 2020 na zeven jaar huwelijk is gescheiden, slaat van zich af en heeft via zijn advocaten laten weten niet gefraudeerd te hebben met de miljoenen aan inkomsten die de zangeres genereerde toen ze nog samen waren. Blackstock was Kelly’s manager en trad op namens het bedrijf Starstruck Entertainment, dat eigendom is van zijn vader.