Talkshowhost Larry King verliest in korte tijd twee van zijn kinderen

Dochter Chaia overleed afgelopen week aan de gevolgen van longkanker. Zoon Andy stierf op 28 juli, vermoedelijk aan een hartaanval. In verband met de coronacrisis kon King niet bij de begrafenis van Andy zijn in Florida. Hij moest de uitvaart volgen via een videoverbinding.

Chaia was Kings enige dochter, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Alene Akins. Andy was Kings aangenomen zoon uit een eerdere relatie van Atkins. De Amerikaan heeft nog drie kinderen: Larry King Jr. uit zijn huwelijk met ex-vrouw Annette Kaye en zonen Cannon en Chance King met zijn andere ex, Shawn King.

Het drama komt bovenop een toch al heftige periode voor King. Zo werd hij vorig jaar getroffen door een beroerte, waarna hij wekenlang in coma lag. De beroerte is niet het enige in Kings medische dossier: hij had meerdere hartaanvallen en er werd prostaat- en longkanker bij hem vastgesteld.

King presenteerde 25 jaar lang het televisieprogramma Larry King Live op CNN. In december 2010 was de laatste uitzending. Gezondheidsproblemen of niet, stilzitten is er niet bij voor de iconische presentator. Tegenwoordig maakt hij de podcast The Millionth Question, waarin hij beroemdheden spreekt uit de muziek-, film- en sportwereld.

