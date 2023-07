Talkshow Nadia keert terug, maar lang niet zo prominent

Nadia Moussaid komt vanaf oktober terug met haar talkshow. Maar lang niet meer zo prominent als het programma eerst in de gids stond, want ze zal nu een keer per week op NPO 3 te zien zijn in plaats van dagelijks om 19.00 uur op NPO 1.

In het programma van omroep VPRO gaat Moussaid met gewone Nederlanders en deskundigen in gesprek over alledaagse onderwerpen. Het Catherine Keyl-achtige praatprogramma, dat vanaf mei enkele weken werd uitgeprobeerd, sloeg niet helemaal aan bij de kijkers. Toch mag Moussaid nu dus door met haar show, maar ze verlaat wel haar dagelijkse plek op NPO 1 naar een wekelijkse op NPO 3 op een nog onbekend tijdstip. Ze zal vanaf oktober daar te zien zijn.

,,Ik heb ontzettend veel zin om terug te keren met deze show”, reageert Moussaid in een persbericht. ,,Ik heb zowel binnen als buiten de studio gemerkt wat de impact van ons programma was en wat de onderwerpen losmaakten bij mensen. Onder de fragmenten online gaan de gesprekken nog steeds door. Ik kijk heel erg uit naar de volgende reeks waarin we dit keer wekelijks met elkaar in gesprek gaan en waarin we daarna dus langer de tijd krijgen erover door te praten, één-op-één, online of aan de keukentafel.”

Jinek

Op de plek in de vooravond op NPO 1 die Nadia achterlaat, komt vermoedelijk een nieuwe talkshow van Eva Jinek. De presentatrice, die onlangs aankondigde over te stappen van RTL 4 naar AvroTros, sorteerde met haar woorden al een beetje voor op een show à la De wereld draait door, waar het publiek eigenlijk sinds het stoppen van dat iconische programma op zit te wachten. ,,Een programma, waarin ik zowel mijn journalistieke kant, maar vooral ook mijn hart voor cultuur een plek kan geven.”

