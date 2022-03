Talkshow Margriet van der Linden stopt

De studio van M wordt dit weekend omgebouwd voor de talkshow van Khalid & Sophie. Presentatrice Margriet van der Linden heeft gisteravond voor de uitzending aan de redactie laten weten dat de KRO-NCRV-talkshow gaat stoppen. In de aflevering zelf kwam ze niet terug op het nieuws.



,,Ik ben er enorm trots op dat we echt een ander geluid hebben laten horen en dat we vele nieuwe mensen en onderwerpen een podium hebben geboden”, reageert Van der Linden wel in een statement op Instagram. ,,Na vijf seizoenen is het tijd om weer nieuwe wegen te bewandelen. Ik dank iedereen die naar ons programma gekeken heeft en verheug me erop om de kijker bij een van mijn nieuwe programma’s terug te zien.”

Uit de verklaring valt op te maken dat Van der Linden zelf heeft besloten om met M te stoppen. Of dat zo is, is niet duidelijk. In een persbericht van KRO-NCRV staat dat Van der Linden ‘in goed overleg met KRO-NCRV’ heeft ‘besloten dat er geen vervolg komt van de talkshow in het najaar van 2022'.

Van der Linden vulde sinds mei 2018 het tijdslot tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO 1. In eerste instantie afwisselend met De Wereld Draait Door, totdat dat programma stopte. Sinds het einde van DWDD hebben de talkshows in de vroege avond het lastig. Eerder stopte ook al De Vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer, die op hetzelfde tijdstip te zien waren. Ook op het eerste seizoen van Khalid & Sophie was veel kritiek en de show kampte met lage kijkcijfers.



De positie van Van der Linden was al lange tijd onderwerp van gesprek in de mediawereld. De afgelopen maanden stonden de kijkcijfers onder druk. Tijdens grote mediarellen - bijvoorbeeld rond The Voice of Holland - bleef de talkshow maar net in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek en schommelden de kijkcijfers tussen de 500.000 en 600.000 kijkers. Bij het begin van de oorlog in Oekraïne kende M even een opleving, maar daarna zat het programma weer in de onderste regionen van de kijkcijferlijst.

Producent Irene van den Brekel van Human Factor liet onlangs nog weten verder te willen kijken dan de kijkcijfers. ,,Wij hebben met ons programma een andere toon en smaak, zijn oorspronkelijk inclusief en divers en vinden het erg belangrijk dat dit geluid ook te horen is bij de publieke omroep”, reageerde ze toen tegen deze site.



Voor de KRO-NCRV is het de tweede keer in een paar jaar tijd dat ze een talkshow kwijt raken op een belangrijk tijdslot. In 2019 besloot Eva Jinek over te stappen naar RTL 4 en daardoor verdween de omroep op de late avond. Wat er met de plek van M gaat gebeuren nu het stopt, is nog niet duidelijk.

