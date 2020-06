Talkshow M opent Carré mét publiek

,,Niemand had drie maanden geleden kunnen denken dat we in de laatste week van dit seizoen vanuit Carré een uitzending mét publiek zouden maken", zegt Van der Linden, die dat ‘ondanks alles, ook hoopvol’ noemt.

,,De afgelopen maanden hebben we aan tafel bij M vele gesprekken gevoerd. Uiteraard over de coronacrisis, over de impact daarvan op ons leven en de economie, maar ook belangrijke grote thema's als vrijheid, racisme, de positie van oud en jong en het belang van cultuur kwamen veelvuldig aan de orde. In deze speciale uitzending van M ga ik met onze gasten in gesprek over wat er voor hen veranderd is en wat dat zegt over de toekomst.”



In de uitzending komen onder anderen Freek de Jonge, Igone de Jongh en Marijn Rademaker, Shary-An en G-Roots langs.



