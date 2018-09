Sylvie zet rechtszaak door: Schaam jullie!

De in Duitsland populaire presentatrice zei dat gisteravond op de rode loper van het Dream Ball in Berlijn, een gala om geld in te zamelen voor kankerpatiënten. ,,Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met kanker word geconfronteerd. In 2009 was ik kaal, had ik geen wenkbrauwen, geen wimpers meer'', vertelt Sylvie voor de camera van de zender Sat.1.

Volledig scherm Sylvie Meis in 2010 op de roze loper voor Theater Carré in Amsterdam ter gelegenheid van het Pink Ribbon Award Gala. Sylvie, hier met pruik na haar chemo, was als speciale gast uitgenodigd. © ANP ,,Ik neem nog steeds medicatie - elke dag een Tamoxifen-tablet. Hormoontherapie is nodig, omdat mijn kanker hormoongevoelig was.'' Tamoxifen remt de groei van oestrogeengevoelige tumoren. Het heeft als bijwerking dat vrouwen kunstmatig in de overgang komen.

Sylvie is erg gekwetst door de uitlatingen van haar voormalige boezemvriendin Sabia Engizek die zijn uitgezonden op de Duitse televisie. ,,Ik heb hier net tegen de cameraploeg van ProSieben gezegd dat ze zich moeten schamen dat ze hier vanavond überhaupt zijn. Dat we elkaar zeker in de rechtbank zullen treffen en dat ze een platform hebben geboden aan mensen die alleen maar kwaad in de zin hebben.''

Oneindig boos

Sabia deed haar uitspraken een paar weken geleden in de Duitse realityshow Global Gladiators. ,,Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zei ze. Ze noemde geen namen, maar Duitse media zijn ervan overtuigd dat ze doelt op Sylvie Meis. Zij liet vervolgens aan Bild weten 'oneindig boos en verdrietig' te zijn dat haar kankerdiagnose openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.''

Een andere voormalige vriendin van Meis, Touriya Haoud, sprak ook haar twijfels uit over Sylvies ziekte. ,,Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen'', stelde Haoud (40) in het Duitse roddelblad Closer.

Vorige week kondigde Sylvies assistent Marina Coburger aan dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Haar advocaat heeft de betrokkenen een brief gestuurd. ,,Het moet stoppen! Twee zaken zijn opgestart, de derde volgt zo snel mogelijk. De schadevergoedingen gaan naar DKMS-Life, cosmeticacursussen voor vrouwen met kanker'', aldus Coburger.

ProSieben heeft inmiddels gehoor gegeven aan de strenge brief en alle kwetsende berichtgeving over Sylvie offline gehaald.

