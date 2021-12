Sylvie viert feestdagen in bikini en maken The Streamers een comeback?

Nu we met zijn allen weer in een gedeeltelijke lockdown zitten, laat gelegenheidsformatie The Streamers weer van zich horen. Is er een comeback op komst?

Al anderhalve week is Julia Boschman onderdeel van K3 en voorlopig vermaakt ze zich uitstekend tussen Hanne en Marthe. Ook heeft ze een foto met kabouter Plop en zijn vrienden van haar bucketlist kunnen afhalen (zie foto drie in de reeks)

Feest in huize Krajicek-Deckers. Daphne Deckers is flink in de weer geweest met slingers en ballonnen, want manlief Richard blaast 50 kaarsjes uit.

Ook bij Bridget Maasland is het feest. Hoe oud haar moeder is geworden, vermeldt ze niet. Al zouden de foto's je ook kunnen laten denken dat ze zusjes zijn.

Sinterklaas was op bezoek bij familie en vrienden van Carlo Boszhard. De RTL-presentator moest helaas zelf verstek laten gaan.

Op dit moment loopt Flikken Rotterdam-actrice Ortal Vriend even niet met een neppistool door de straten van de Maasstad, maar in de kanalen van Venetië vermaakt ze zich ook uitstekend.

Lolbroek Sander Lantinga is plots heel serieus op Instagram. Hij schrijft een romantische ode aan zijn vrouw Tessel, met wie hij een vierde kindje verwacht. Hij wordt wel wat ongeduldig: ‘Snel weer zuipen.’

Zitten wij te rillen van de kou in Nederland in deze decembermaand, Sylvie Meis brengt de feestdagen door in bikini.

