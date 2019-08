Sylvie perforeert met paalhakken grasmat Duits paleis en Thomas kust rottweiler

Brandweer­man die prinses Diana reanimeer­de: ‘Ik zag geen druppel bloed op haar’

13:30 Het is vandaag exact tweeëntwintig jaar geleden dat prinses Diana op tragische wijze om het leven kwam bij een auto-ongeval in de Franse hoofdstad Parijs. Nog altijd wordt gespeculeerd over haar tragische dood: ging het om een ongeval, of toch niet? Volgende Britse tabloid zouden haar laatste woorden ‘hij heeft me vermoord’ zijn geweest, maar brandweerman Xavier Gourmelon (51) spreekt dat tegen.