Sylvie Meis na breuk met Bart weer op zoek naar Mr. Right

Waar het management van Sylvie deze week enkel wilde loslaten dat het ‘goed met haar gaat’, is het nu het lingeriemodel zelf die uit de school klapt tegen het Duitse RTL . ,,Ik kan alleen maar zeggen dat we nog steeds vrienden zijn en dat we bijna elke dag contact hebben. Er is geen ruzie, geen kwaad bloed’', verzekert ze. Ook zegt ze happy single te zijn omdat ze ‘goed alleen kan zijn’.

Ondanks het feit dat ze zeven relaties zag stranden in zes jaar tijd, blijft ze vertrouwen houden in de liefde. ,,Als ik íets wens, dan is dat om Mr. Right te vinden. Dus niet Mr. Right Now, maar Mr. Right.’' Ze benadrukt dat haar zoon Damián, die ze kreeg met voetballer Rafael van der Vaart, uiteindelijk de hoofdrol in haar leven speelt: ,,Hij is mijn grote liefde.’'