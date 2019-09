Sylvie Meis mag gala niet meer presenteren na te blote jurk: ‘Er was veel kritiek’

,,We waren eigenlijk heel tevreden met Sylvie Meis als presentator, maar ze droeg dit jaar jurken die zo diep uitgesneden waren dat het te onthullend was voor onze conservatieve klantenkring”, licht Hans-Joachim Frey toe. ,,Er was veel kritiek.” De japon die Meis droeg was vanaf haar middel richting voeten keurig bedekt, maar de bovenzijde van de zilvergrijs-kleurige creatie had zó'n diep decolleté dat een groot deel van haar borsten zichtbaar was. ,,Aanstootgevend”, zou een veel gehoorde kreet tijdens het gala in Berlijn zijn geweest.



Sylvie zelf was zich van geen kwaad bewust. ,,Mijn uitsnede was misschien wat diep, maar ik heb daar nooit klachten over gekregen. Er is me niet verteld dat er kritiek op was.”