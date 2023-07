Sylvie Meis: Als ik ergens binnenkom, komt er echt iemand binnen

Eind februari lieten de presentatrice en de kunstenaar weten dat hun huwelijk na twee jaar was gestrand. ,,We moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen.” Waar Meis na haar breuk van voetballer Rafael van der Vaart snel de bloemetjes weer buiten zette, is dat nu wel anders, vertelt ze in de nieuwe Beau Monde. ,,Ik ben er nog niet aan toe, het is nu geen onderdeel van mijn leven. Het zal heus wel een keer weer komen, maar ik heb geen idee wanneer.”

Als ze weer gaat daten, dan is ze niet van plan om over haar nieuwe liefde ‘het achterste van haar tong’ te laten zien. Bovendien moet het, vooral in het begin, allemaal geheimzinnig. ,,Ik kan daten, maar er zijn bepaalde regels aan verbonden: de eerste maanden niet in het publieke oog, want dan bemoeit iedereen zich ermee.”

Na haar zeer publiekelijke scheiding van Van der Vaart in 2013 liet Meis zichzelf wel gaan. Ze had meerdere kortstondige relaties. ,,Ik eiste dat voor mezelf op. I wanna let go. Ik ben ik en ik beslis over mijn eigen leven en hoef met niemand rekening te houden. Een drankje, een dansje, een flirt. Het is goed dat ik dat toen heb gedaan, anders was ik dat onrustige gevoel nu nog niet kwijt.”

Onbeschaamd leven

Haar manager Marina liet Meis op dat moment haar gang gaan, maar waarschuwde haar ook. ,,Ik had wel gekozen voor een bepaalde carrière waardoor ik met de grootste merken van Duitsland mag werken. Daar hangt een prijskaartje aan, in de zin van dat ik me niet alles kan veroorloven. Ik wilde dat eerst niet horen, maar ze had gelijk. Het mocht iets meer ingetogen.”

Ze kan naar eigen zeggen dus ‘niet zo onbeschaamd leven’. ,,Altijd in het publieke oog staan, immer keurig netjes zijn, went, maar af en toe is het lastig.” Al geniet ze volop van de aandacht die ze genereert. ,,Als ik een restaurant binnenloop, kom ik niet binnen met hangende schouders, maar komt er echt iemand binnen. De iconische juwelenman Harry Winston zei: ‘People are going to stare, so make it worth their while.’ Nou. Ik geef ze waar voor hun geld.”

