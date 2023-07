Sylvia zoenend gespot op Sint-Maarten en Sanne krijgt kattenkont in haar gezicht

Britse band The 1975 wordt in Maleisië van podium gehaald als zanger mannelijke bassist zoent

De regering van Maleisië heeft een festival afgebroken nadat de zanger van de Britse band The 1975 op het podium zijn bassist zoende. De groep trad vrijdagavond op in Kuala Lumpur. Zanger Matty Healy zoende bassist Ross MacDonald uit protest tegen de strenge anti-lhbti-wetten in het land.