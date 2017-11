'Sylvester Stallone had seks met 16-jarige'

Emotionele Lil'Kleine: Mijn vader is gewoon mijn alles

21:26 Lil'Kleine meent dat hij zijn succes te danken heeft aan zijn vader. Zonder zijn onvoorwaardelijke liefde had de 23-jarige rapper, echte naam Jorik Scholten, nooit gekomen waar hij nu is. ,,Dat is gewoon mijn alles. Dat is waar alles begint en eindigt'', gaf hij vanavond toe in een nieuwe aflevering van Chantal Blijf Slapen.