Sylvana Simons en Thorn de Vries bekroond met Diversity Awards

Eerste aflevering Think Inside The Box scoort mager met 292.000 kijkers

De eerste aflevering van het SBS6-programma Think Inside The Box heeft mager gescoord met 292.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee behaalt de nieuwe spelshow vrijdag geen plek in de top 25 best bekeken programma’s van de dag.

7 mei