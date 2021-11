Sven Kockelmann begint morgen aan Sven op 1

Mo­de-icoon Virgil Abloh (41) overleden aan de gevolgen van kanker

Modeontwerper en dj Virgil Abloh is zondag op 41-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dit delen zijn nabestaanden in een bericht op zijn Instagram-account. Hij was sinds 2018, als eerste zwarte artistiek directeur, werkzaam bij modehuis Louis Vuitton.

29 november