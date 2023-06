Suzanne Schulting straalt op lunchdate met Heleen van Royen en Marieke Elsinga begaat grote blunder

Makers nieuwe Bar­bie-film probeerden honderd tinten roze: ‘Verf raakte op in de wereld’

De veelbesproken nieuwe Barbie-film met Margot Robbie heeft gezorgd voor een tekort aan felroze verf, beweert de productiedesigner die ervoor verantwoordelijk was. Het is onduidelijk hoe serieus het tekort was, maar er waren in elk geval grote hoeveelheden nodig om alles op de set roze te krijgen. De uitdaging was wel: hoe roze?