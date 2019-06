Suzan & Freek over nieuwe single: We willen fans niet teleurstellen

Gisteravond speelden Suzan (Stortelder, 27) en Freek (Rikkerink, 26) tijdens Concert at Sea live hun nieuwe single. Het was na vijf opvoeringen in hun clubtour de zesde kennismaking voor het publiek met het nieuwe werk. Voor Suzan & Freek is het weer net zo spannend als de eerste keren dat ze hun debuutsingle lieten horen, alleen wordt er nu anders naar geluisterd. De twee singer-songwriters zijn inmiddels geen onbekenden meer.



,,Blijkbaar verwachten mensen er iets van’’, zegt Suzan met nog altijd wat verwondering in haar stem. ,,Maar we zetten ook deze single weer gewoon online hoor, net zoals de vorige. Toen werkte het ook wel lekker.’’ Dat is nogal een understatement. Als het Avond is, het duet van twee geliefden die elkaar al sinds de middelbare school in Groenlo kennen, bemachtigde in een half jaar tijd een plaats in ons collectieve muzikale geheugen. Na liefst 29 weken in de Top 40 neemt het nog altijd de slotpositie in, op het punt om de lijst te verlaten.