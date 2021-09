Supersister gaat touren met Golden Earring-bassist Rinus Gerritsen

Nadat begin dit jaar Golden Earring gedwongen was gestopt vanwege de ziekte van George Kooymans, gingen de andere drie bandleden verder met hun eigen projecten. Gerritsen (75) is de laatste in de rij met iets nieuws. Drummer Cesar Zuiderwijk bracht dit jaar het album Pulverized uit met zijn nieuwe band Sloper, zanger Barry Hay werkt met gitarist JB Meijers aan nieuw materiaal. Zij brachten samen eerder al een coveralbum uit, For you baby.