Superjuffie succesvolste familiefilm in twee jaar

Dood Paard blij met aandacht voor Tragedy of Slaughter­vaart

16:49 Stel: je maakt een toneelstuk over de teloorgang van een ziekenhuis en kort voor de première wordt het verhaal werkelijkheid. Het overkwam Toneelgroep Dood Paard die de voorstelling The Tragedy of Slaughtervaart bedacht, over de val van het Slotervaartziekenhuis. Op het moment dat het ziekenhuis failliet ging, waren de repetities in volle gang.