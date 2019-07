Succesvolle Hazes-musical maakt comeback in 2020

De voorstelling was eerder vanaf november 2012 tot en met januari 2015 in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien. Stage Entertainment heeft besloten de voorstelling in reprise te nemen omdat Hazes, als hij nog had geleefd, in 2021 zijn 70e verjaardag zou hebben gevierd. De zanger overleed in 2004.



Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan vertolken. De rol van Hazes werd in de vorige versie vertolkt door Martijn Fischer, Fabian Jansen en Frank Lammers. Rachel Hazes werd afwisselend gespeeld door Chantal Janzen, Hadewych Minis, Ricky Koole en Elise Schaap.



Hij gelooft in mij werd geschreven door Frank Ketelaar (Overspel, Klem) en Kees Prins (Jiskefet). De voorstelling werd in DeLaMar bijna 800 keer gespeeld en door meer dan 700.000 mensen gezien.