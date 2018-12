StukTV komt met duurste online serie ooit in Nederland: ‘Niemand kan om ons heen’

Ja, Expeditie Robinson is met gemiddeld anderhalf miljoen kijkers een hit op tv. Maar Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt gaan daar met hun videokanaal dik overheen. StukTV is inmiddels goed voor ruim twee miljoen abonnees. Reden voor John de Mol om de heren te strikken voor zijn mediabedrijf Talpa.



Na titels als Het Jachtseizoen lanceert het trio twintigers morgen hun nieuwe serie De Kluis waarin bekende Nederlanders een soort bank moeten overvallen. ,,Die wij met (nep)wapens verdedigen’’, vertelt StukTV-oprichter Giel de Winter (28) enthousiast. ,,We hebben een cast met BN’ers van het kaliber Wie is de Mol?, zo mooi!’’

Jullie zaten eerst bij RTL. Waarom de overstap naar Talpa?

,,We zijn altijd een jong bedrijf geweest en hebben zes jaar lang gedaan wat we konden met de brutaliteit die we hebben. Maar er ontbrak één ding: het kunnen maken van écht grote en betere series. We willen lekker tegen de wereld aanschoppen. Dat goed doen, kost een godsvermogen, dus zoek je een partner. En zelf sponsors binnenharken is leuk en aardig, maar van die bezigheid word je ook niet echt gelukkig. Toen kwam John (de Mol): ‘Oké, maak maar een lijstje met wat je belangrijk vindt’.’’

Volledig scherm Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt © Talpa

Wacht even, jullie moesten nog altijd zelf sponsors vinden?

,,Veel wel ja. Dus steeds maar vragen: ‘Wil je ons alsjeblieft helpen, wil je onze levens verbeteren?’ Wij mogen best eens wat arroganter worden. Sponsors moeten ook blij zijn om ons te financieren, want StukTV is een megabedrijf. Ik weet zeker dat als Het Jachtseizoen een tv-programma zou zijn, je er The voice of Holland-tarieven voor zou betalen. En nu maken we met De Kluis het duurste Nederlandse onlineprogramma ooit, samen met de Postcodeloterij. De mediawereld is eindelijk aan het veranderen.’’

Dit kon dus allemaal niet bij RTL? Is toch ook geen kleine jongen...

,,Maar Talpa is van John zelf, snap je? Bij RTL hoorde je altijd: ja, maar het bedrijf is niet van ons. En wij zijn de grootste speler online, dan vind ik niet dat je ons moet vragen steeds bij sponsors aan te kloppen.’’

Volledig scherm © Talpa

Wat bedoel je precies met ‘tegen de wereld aanschoppen’?

,,We zijn een eigenwijs clubje en willen graag laten zien dat deze smurfen ook wat kunnen. Ook aan de mediawereld. We zijn geen eendagsvliegen, niemand kan meer om ons heen.’’

Nu jullie meer geld en carte blanche hebben, wat kunnen we verwachten?