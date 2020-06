StukTV-Giel vader geworden van zoon Fedde

Albert Verlinde woedend op Femke Halsema: ‘Ze spuugt ons in het gezicht’

9:53 Femke Halsema heeft zich de woede op de hals gehaald van Albert Verlinde. De theaterproducent is boos op de Amsterdamse burgemeester omdat ze gisteren tijdens een demonstratie op de Dam tegen politiegeweld in de Verenigde Staten, waar zich ruim 5000 mensen verzamelden, niet ingreep. ‘Mevrouw Halsema spuugt ons in het gezicht’, sneert Verlinde op Facebook.