Studio 100 maakt animatieserie Stranger Things voor Netflix

Laura (Married at First Sight): Ik zat opgesloten in Cathalij­nes huis met de gordijnen dicht

Zes maanden na de uitzending van de trouwshow Married at First Sight zijn Cathalijne Rampen en Laura Meulenbreuks nog altijd stapelverliefd op elkaar. Het was geen liefde op het eerste gezicht, de klik kwam later.