Stromae knalt Top 40 binnen met zijn nieuwste single

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 30 oktober. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 stijgers en 16 zakkers.

35 (--) SANTÉ- Stromae

De nieuwste single van Stromae, Santé, is een ode aan diversiteit en aan iedereen die onopvallend juist belangrijk is voor onze samenleving. Paul van Haver, zoals de Belgische zanger in het dagelijkse leven heet, keert na ruim 7 jaar terug in de Top 40. In 2010 maakte hij met Alors On Danse zijn debuut in de lijst. Die track stond 8 weken op nummer 1 en dat is nog steeds een record voor een Franstalige hit. Papaoutai groeide in 2013 uit tot zijn grootste Top 40-track. Santé is zijn zesde hit en komt de lijst binnen op nummer 35.

Lees ook Adele knalt de Top 40 binnen met hit Easy On Me

22 (--) MOTH TO A FLAME- Swedish House Mafia & The Weeknd

Naast Stromae zien we in de Top 40 deze week ook de terugkeer van de Swedish House Mafia. Het Zweedse drietal bracht eerder dit jaar al twee tracks uit maar die wisten het niet tot de Top 40 te schoppen. In 2010 werd One (Your Name) het eerste Top 40-succes van de heren en een jaar later werd Save The World hun grootste hit in ons land. Voor Moth To A Flame schakelden ze The Weeknd in. Voor de Canadese zanger is het inmiddels zijn 15e hit waar we voor Swedish House Mafia de zesde hit noteren. Moth To A Flame is de hoogste van vier binnenkomers op nummer 22.

2 ( 2) STAY- The Kid Laroi & Justin Bieber

Farruko staat met Pepas voor de vijfde week op nummer 3 en The Kid Laroi en Justin Bieber staan met Stay voor de achtste keer op nummer 2. Omdat die track ook zeven keer op nummer 1 stond, staat Stay nu voor de 15e week bij de beste twee hits van ons land. Dat is bijzonder want in de historie van de Top 40 zijn er maar drie hits die langer op de plaatsen 1 en 2 stonden: One Kiss (van Calvin Harris en Dua Lipa), Shape Of You (van Ed Sheeran) en recordhouder Blinding Lights (van The Weeknd).

1 ( 1) EASY ON ME- Adele

Vorige week was Easy On Me de 35e hit die van niets op nummer 1 wist te komen. De vijfde nummer 1-hit van Adele zorgt er nu voor dat ze voor de 21e week op die felbegeerde eerste plaats staat. Er is nog maar één zangeres die langer op nummer 1 stond – Madonna kwam met haar vijf nummer 1-hits tot 22 weken.

Of Adele de prestatie van Madonna gaat evenaren hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic en natuurlijk hoor je iedere werkdag, even na zessen, alle details rond de nieuwe lijst in de Top 40 Update.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: