Stromae en Paolo Nutini naar Down The Rabbit Hole

update Dit zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen Wie is de Mol?

Na een spel met mysterieuze boxen op vijf plekken in het land zijn vanmiddag de deelnemers onthuld van het 23ste seizoen van Wie is de Mol? Onder hen zijn acteur Soy Kroon, topzwemster Ranomi Kromowidjojo en presentatrice Froukje de Both.

27 november