Strikte regels voor belangrijke gasten op begrafenis Queen: ‘Joe Biden kun je toch niet in een bus zetten?’

Dat schrijft vakblad Politico, dat officiële documenten kon inzien. Vanwege de ‘strenge veiligheidseisen en wegrestricties’ kunnen de staatshoofden niet per privéauto naar de dienst worden vervoerd. Vanaf een plek in West-Londen zullen ze naar de begrafenis worden vervoerd per shuttlebus. Van en naar die locatie kunnen ze privévervoer nemen. Volgens het vakblad kunnen de strikte maatregelen niet bij iedereen op begrip rekenen. Een buitenlandse ambassadeur die in Londen zetelt klaagt: ,,Zie je Joe Biden al in een bus zitten?”.

Het blad stelde vast dat alleen de staatshoofden en hun partner worden uitgenodigd op de begrafenis. In het document, dat zaterdagavond laat naar ambassades wereldwijd is gestuurd, schrijft de Foreign, Commonwealth and Development Office dat ‘het betreurt dat, vanwege de beperkte ruimte bij de staatsbegrafenisdienst en aanverwante evenementen, geen andere leden van de familie, het personeel of de entourage van de hoofdgast mogen worden toegelaten’.

Staatshoofden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen iemand anders als hun officiële vertegenwoordiger kiezen, zoals een regeringsleider of een hoge minister. Het is nog niet bevestigd wie van de Nederlandse koninklijke familie aanwezig zullen zijn.

Commerciële vlucht

Staatshoofden worden ook gevraagd ook met een commerciële vlucht vliegen. Londen Heathrow zal op de dag van de begrafenis niet toegankelijk zijn voor privévluchten. Als een staatshoofd alsnog met een privévliegtuig wil komen, dan moet op minder drukke luchthavens een landing worden aangevraagd. Helikoptervluchten naar het centrum worden ook verboden vanwege het drukke luchtverkeer.

Volgens het document zal koning Charles III de avond voor de uitvaartdienst een receptie houden voor alle buitenlandse leiders in Buckingham Palace. Aanwezige staatshoofden kunnen bovendien afscheid nemen van de koningin en daarna het condoleanceregister in Lancaster House ondertekenen. Daar kunnen ze ook een eerbetoon brengen aan de overleden koningin van maximaal drie minuten, dat zal worden opgenomen voor de media.

Tijd voor bilaterale onderonsjes met de kersverse koning of andere hooggeplaatste Britten zal er niet worden vrijgemaakt, in lijn met de periode van rouw die is afgekondigd en vanwege het ‘uitgebreide ceremoniële programma’.

