Streetlab-kwartet uit elkaar: Experimenten mislukt door bekendheid

Vooral sinds hun nominatie voor de Gouden Televizier Ring in 2015 worden de mannen vaak herkend. ,,Mensen op straat wisten al wie we waren voordat we ze aanspraken'', zegt Jasper in het tijdschrift VIVA. ,,Daarom zijn we met Streetlab ook naar het buitenland gegaan.''



Het programma kreeg eerder al een spin-off: Streetlab Niet Te Geloven, waarin de makers elkaar ervan proberen te overtuigen dat ongelooflijke verhalen echt gebeurd zijn. Ook dat programma stopt voorlopig. ,,Het is best een moeilijk format, om daar steeds nieuwe ideeën voor te bedenken.''



Dit betekent overigens niet het definitieve einde van Streetlab, benadrukt Jasper. ,,Nee, dat klinkt zo heftig! We zijn nog steeds vrienden en willen graag samen dingen maken, dat gaat in de toekomst ook zeker weer gebeuren. In welke vorm, dat weten we alleen nog niet, misschien film en theater.''



De programmamaker mist de avonturen uit Streetlab overigens nog niet echt. ,,We hebben zo'n beetje alle gekke en leuke dingen gedaan waar ik ooit over droomde of fantaseerde'', zegt hij. ,,En nog steeds halen we gekkigheid uit in de kroeg, al kom ik daar nu minder.''