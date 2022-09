Streamingdienst SkyShowtime komt op 20 september naar Europa

SkyShowtime wordt op 20 september geïntroduceerd in Europa, meldt de streamingdienst. De nieuwe streamingdienst gaat op 20 september van start in Scandinavië en breidt in het vierde kwartaal van dit jaar uit naar Nederland.

In de maanden daarna wordt de dienst ook uitgerold in Spanje, Portugal, Andorra en in Centraal- en Oost-Europa. Specifieke lanceringsdata en prijzen in deze markten worden de komende maanden aangekondigd, meldt de dienst.

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van ViacomCBS en Comcast, twee van de grootste mediabedrijven van de Verenigde Staten. In de VS worden deze studio’s vertegenwoordigd door twee aparte streamers, Paramount+ en Peacock.

Het is nog niet precies duidelijk wat het aanbod wordt van SkyShowtime. Maar de verwachting is dat de catalogi van zowel ViacomCBS als Comcast via de streamer beschikbaar komt in Nederland. Tot bekende grote titels van deze twee partijen behoren de Indiana Jones-films, The Godfather-trilogie, Star Trek, Jaws, Despicable Me, de Jurassic Park-serie en Top Gun.

Ook lijkt het waarschijnlijk dat SkyShowtime content gaat aanbieden van grote televisiezenders die onder Viacom en Comcast vallen. Het gaat om kanalen als NBC, MSNBC, E!, Bravo, Syfy, MTV en Comedy Central die series als Criminal Minds, CSI, Frasier, The Office en Two and a Half Men uitzenden. Het wordt de derde streamer die dit jaar in Nederland wordt gelanceerd, na Viaplay en HBO.

