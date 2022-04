Stranger Things kost nu twee keer zo veel als Game of Thrones: 30 miljoen per aflevering

Ter vergelijking: de 30 miljoen per aflevering is het dubbele van wat HBO neerlegde voor de episodes van het laatste seizoen van Game of Thrones. Het bedrag ligt ook een stuk hoger dan de eerdere seizoenen van Stranger Things. Voor de afleveringen in de vorige reeks zou Netflix nog onder de tien miljoen dollar hebben betaald. De streamingservice wil volgens diverse andere media het bedrag van 30 miljoen dat de Wall Street Journal donderdag in een artikel noemt niet bevestigen.