Stralende Jessie Jazz showt babybuik en Nicolette heeft pijnlijk ongelukje

Enzo Knol over ophef na snelheids­over­tre­ding: ‘Pijnlijk om terug te zien’

Enzo Knol is van plan een dagje mee te lopen met de politie om met een vlog te laten zien hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat zei de vlogger vrijdagavond in de talkshow Beau, waarin hij te gast was. Knol kwam woensdag onder vuur te liggen nadat hij een vlog had gedeeld waarin te zien was hoe zijn vriendin, die achter het stuur zat, veel harder had gereden dan was toegestaan. ,,Het is ook echt pijnlijk om terug te zien op deze manier”, reageerde hij bij Beau van Erven Dorens.