Stormloop op kaartjes voor Boekenbal

Ari Folman Filmmaker: ‘We zijn de boodschap van Anne Frank uit het zicht verloren’

Anne Frank is in de loop der decennia te veel een merk geworden, beweert de Israëlische cineast Ari Folman. Toch besloot ook hij zich te wagen aan een zoveelste film over de beroemdste dagboekenschrijver ter wereld. Het resultaat, de opmerkelijke animatie Where is Anne Frank, wordt zowel bewonderd als bekritiseerd.

6 april