Storing bij NLZiet houdt aan: live tv kijken niet mogelijk

Wie durft nu nog iemand te ‘roasten’ na de klap van Will Smith tijdens de Oscars?

De klap die Will Smith gaf aan Chris Rock tijdens de Oscaruitreiking verdeelt de wereld in twee kampen: sommigen begrepen de actie, anderen keurden hem scherp af. Het bespotten van een ziekte is niet fraai, maar is gewelddadig reageren toegestaan? En betekent dit het einde van de harde grap, of van onze viering van toxic masculinity?

28 maart