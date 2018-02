Stoere Ellie Lust scoort met politieshow

Lust is Amsterdams bekendste politieagent en sinds twee jaar een geliefde tv-persoonlijkheid. Toch wordt ze liever geen BN’er genoemd. ,,Ik weet dat het zo is, maar ik heb niets met dat woord. Ik ben er dankbaar voor, maar een BN’er worden is nooit een doel op zich geweest'', liet ze eerder los over haar status. Toen ze werd benaderd om de wereld over te reizen voor een nieuw programma, twijfelde ze niet lang. ,,Ik wist meteen: dít is wat ik wil. Voor mij persoonlijk is het een waanzinnige kans om met dertig politiejaren achter de rug te kijken hoe mijn baan in heel andere landen geweest zou zijn.''