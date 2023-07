Stoelendans bij Talpa: ‘directeurtje’ Marco Louwerens vertrekt na komst Frans Klein

Zenderbaas Marco Louwerens vertrekt bij Talpa. Frans Klein, die onlangs wegging als tv-baas bij de NPO, neemt zijn baan over als directeur televisie. Louwerens was jarenlang betrokken bij de populaire talkshow Vandaag inside op SBS 6 en werd door het trio gekscherend ‘directeurtje’ genoemd.

Louwerens zou in eerste instantie niet op de hoogte zijn geweest van de stoelendans die de Talpa-top had uitgetekend. In de voorbije periode werden in het diepste geheim gesprekken gevoerd met zijn opvolger Frans Klein, die recent vertrok als directeur Video bij de NPO.

Sinds 2019 werkte Louwerens bij Talpa, het mediabedrijf van John de Mol dat onder meer televisiezenders SBS 6 en Veronica onder zijn hoede heeft. Voor die tijd was hij onder meer actief als programmadirecteur bij RTL. Door het trio van Vandaag inside werd Louwerens al jaren gekscherend ‘directeurtje’ genoemd. Afgelopen mei tekenden de mannen hun nieuwe contract, live op televisie, onder toeziend oog van Louwerens.

Traditiegetrouw verschijnt ‘directeurtje’ ook elk jaar in de talkshow verkleed als Sinterklaas en drijft daar de spot met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De laatste keer - tijdens De oranjewinter - was de goedheiligman grover dan ooit.

Na de stoelendans, met Frans Klein die zijn baan overneemt, heeft Louwerens besloten het bedrijf te verlaten. John de Mol betreurt dat: ,,Ik vind het ontzettend jammer dat Marco het bedrijf gaat verlaten, maar ik respecteer zijn besluit. Ik heb heel fijn met hem samengewerkt en hij laat vier krachtige tv-zenders achter.” Louwerens gaat nu als freelancer aan de slag in de tv-wereld.

Rel rond DWDD

De nieuwe directeur televisie, Frans Klein, zat het afgelopen halfjaar thuis. Eind vorig jaar legde hij zijn taken bij de NPO neer na de rel rond De wereld draait door. In zijn tijd als mediadirecteur bij BNNVara was hij een periode verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk.

Klein is naar eigen zeggen nooit op de hoogte geweest van het grensoverschrijdende gedrag bij DWDD, maar besloot zich - in afwachting van het onderzoek - tijdelijk terug te trekken. Eind juni meldde deze site dat de NPO-baas overstapt naar Talpa.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: