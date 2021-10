Stiefvader Sarah van Soelen: ‘André en Sarah niet uit elkaar’

Ruzie

Door de afwezigheid van beiden op Instagram - waar ze normaal gesproken zeer actief foto’s en video’s van en met elkaar delen - kwam de geruchtenmolen ondertussen ook op gang. Zo werd er beweerd dat de relatie tussen André en Sarah op de klippen zou zijn gelopen. Maar daar is niets van waar, zegt Sarahs stiefvader Rudolf in weekblad Privé. ,,Het enige waar ik nu antwoord op wil geven, is dat André en Sarah nog steeds bij elkaar zijn. Met hun relatie is niets aan de hand.”



Oplettende volgers merkten bovendien op dat André en zijn schoonvader Rudolf elkaar hebben ontvolgd op Instagram. De twee zouden niet meer door één deur kunnen, aldus de geruchten. Sprake van ruzie is er echter niet, stelt de zakenman. ,,Nee, natuurlijk heb ik geen ruzie met André. Waarom zou ik ruzie met hem moeten hebben?”



Hoe het momenteel gaat met Hazes is niet bekend. Zijn management was niet bereikbaar voor commentaar.