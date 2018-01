Steven Spielberg maakt remake musicalfilm West Side Story

West Side Story is een vrije bewerking van het verhaal van Romeo en Julia en speelt zich af in New York. Tony en Maria behoren bij twee rivaliserende jeugdbendes (de Sharks en de Jets), maar worden toch verliefd op elkaar.

De oorspronkelijke musical is van de hand van Arthur Laurents. Stephen Sondheim en Leonard Bernstein maakten de liedjes als Tonight, Maria en America. Het stuk ging in 1957 in première, Robert Wise maakte er in 1961 een film van met Natalie Wood en Richard Beymer in de hoofdrollen. De film werd destijds bekroond met tien Oscars.