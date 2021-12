Steve Bronski (61) van Bronski Beat overleden

Smalltown Boy was hun debuutnummer, voor veel mensen een bijzonder nummer. Dat gaat over een jonge homoseksuele man die een klein dorp verruilt voor de grote stad. ,,In die tijd waren we slechts drie homoseksuele jongens die een band begonnen”, zei Bronski in een interview in The Guardian in 2018. ,,We voelden ons geen onderdeel van een bepaalde beweging. Natuurlijk zou vele jaren later blijken dat er meer homoseksuele artiesten waren dan gedacht.”