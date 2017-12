Sterren in de rij voor selfie met kickboksheld Rico Verhoeven

foto's Leontine Borsato ontmoet Sarah

18:33 ‘En wie laat ons weer alle letters zien, onze enige, echte, eigen... Leontine.’ Zo begon het in 1990 bij Rad van Fortuin. Leontine Ruiters was toen de 23-jarige assistente van Hans van der Togt en sindsdien is ze uitgegroeid tot een tv-personality. Vandaag heeft de 50-jarige echtgenote van Marco Borsato Sarah ontmoet. Leontine - moeder van drie kinderen - door de jaren heen in foto's.